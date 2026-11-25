Una colisión vehicular registrada durante la noche de este miércoles en el sector norte de Punta Arenas dejó a una conductora de 23 años lesionada, luego de que uno de los móviles involucrados terminara impactando contra un árbol.

El accidente ocurrió en la intersección de Avenida Bulnes con calle Hornillas. De acuerdo con los antecedentes preliminares, un automóvil marca Great Wall de color blanco fue colisionado por otro vehículo de color rojo, provocando que la conductora del primer móvil perdiera el control y chocara contra un árbol ubicado en el lugar.

Hasta el sitio del suceso concurrieron voluntarios de la Unidad de Rescate de la Tercera Compañía de Bomberos y personal del Sistema de Atención Médica de Urgencia (SAMU), quienes efectuaron las maniobras de asistencia e inmovilización de la paciente.

Posteriormente, la joven afectada fue trasladada en ambulancia hasta el centro asistencial para evaluar la gravedad de sus lesiones, confirmándose desde los equipos de emergencia que se encontraba fuera de riesgo vital.

En primera instancia, funcionarios de Seguridad Municipal acudieron al punto para recabar los antecedentes iniciales y resguardar el tránsito en la zona, quedando a la espera de personal de Carabineros para adoptar el procedimiento policial de rigor y determinar las responsabilidades del siniestro vial.