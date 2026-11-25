Un hombre fue detenido durante la mañana de este miércoles tras ser sorprendido oculto en el entretecho de la sucursal del Banco BCI, ubicada en la intersección de las calles Errázuriz con 21 de Mayo, en el centro de Punta Arenas.

Tras el hallazgo, Carabineros desplegó un amplio operativo en el recinto bancario. Al ser interceptado y consultado por su presencia en el lugar, el individuo aseguró que terceros habrían intentado asaltarlo y que lo obligaron a subir hacia la techumbre, versión cuya veracidad es materia de indagatoria policial para establecer cómo logró ingresar a la estructura.

En el sitio del suceso trabajan efectivos del Laboratorio de Criminalística de Carabineros (Labocar) junto a otras unidades especializadas, quienes realizan peritajes en el inmueble y revisan los registros de las cámaras de seguridad para reconstruir la dinámica de los hechos.

Mientras avanzan las diligencias, el imputado permanece detenido inicialmente por el delito de daños. No obstante, los investigadores no descartan que su irrupción responda a un eventual intento de robo que afectaría a la entidad financiera.

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