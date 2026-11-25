El Juzgado de Garantía de Punta Arenas dictó veredicto condenatorio contra el ciudadano colombiano Julio Cuero Rentería por el delito de tráfico ilícito de drogas. La resolución se alcanzó luego de que la Fiscalía formulara una acusación verbal en audiencia y el imputado aceptara los hechos mediante un procedimiento abreviado, evitando así un juicio oral.

Para esta causa, el Ministerio Público solicitó una pena de siete años de presidio efectivo, además del pago de una multa y el comiso de las especies incautadas. La lectura de sentencia quedó fijada para este viernes 27 de noviembre.

Tras la audiencia, la fiscal Katerina Aranis confirmó el fallo: “Un ciudadano de nacionalidad extranjera fue sorprendido el año 2025 en el aeropuerto de esta ciudad transportando ocho kilos de cocaína. Este procedimiento fue realizado por personal de la Brigada Investigadora de Delitos Antinarcóticos de Magallanes y hoy se dictó veredicto condenatorio en su contra”.

La detención ocurrió la madrugada del 29 de octubre de 2025 en el aeropuerto de Punta Arenas. En esa ocasión, detectives de la Brianco de la PDI fiscalizaron al sujeto con apoyo de un can detector de drogas, hallando 8 kilos y 468 gramos de clorhidrato de cocaína ocultos en una polera adaptada bajo sus vestimentas, cargamento avaluado en más de 160 millones de pesos.