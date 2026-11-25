Un violento ataque con arma blanca alteró la tranquilidad de la población Juan Williams durante la tarde de este miércoles en Punta Arenas, hecho en el que la rápida intervención de vecinos evitó un desenlace fatal.

Cerca de las 18:00 horas, la Central de Comunicaciones de Carabineros recibió un llamado por una agresión en calle José Robert, mientras que de forma simultánea el 131 del SAMU registraba avisos por una persona herida.

Al llegar al sitio del suceso, funcionarios policiales y personal de salud constataron la presencia de un hombre de aproximadamente 33 años con múltiples heridas cortantes en distintas partes del cuerpo, mientras un grupo de residentes mantenía reducida a una mujer sindicada como la presunta agresora.

De acuerdo con antecedentes recopilados en el lugar por un equipo de Pingüino Multimedia, la pareja salió discutiendo desde un domicilio ubicado en calle José Robert 0412. En ese instante, la mujer habría comenzado a propinarle puñaladas al hombre sin detener su actuar pese a las advertencias de los habitantes del sector, intentando incluso arrastrarlo malherido de regreso al interior del inmueble para darle muerte.

Reacción vecinal y formalización

Frente a la gravedad de la escena, dos jóvenes vecinos abordaron y lograron reducir a la imputada, poniendo a salvo al afectado hasta la llegada de la ambulancia. Pese a encontrarse inmovilizada, la mujer continuó gritando amenazas de muerte hacia el vehículo de emergencia mientras la víctima recibía los primeros auxilios, situación presenciada por Carabineros que será informada al Ministerio Público.

El herido fue trasladado de urgencia hasta el Hospital Clínico de Magallanes, donde quedó internado en observación. En tanto, la detenida fue conducida a un recinto asistencial para la constatación de lesiones, mientras en la vía pública permanecían diversas evidencias hemáticas en los puntos donde se produjo el ataque.

Hasta el cierre de esta edición, el móvil de la agresión se mantenía en reserva y Carabineros desarrollaba diligencias para esclarecer lo ocurrido. Todos los antecedentes fueron remitidos a la Fiscalía y serán expuestos este jueves durante la audiencia de formalización en el Juzgado de Garantía de Punta Arenas.