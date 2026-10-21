ENAP confirma fuerte alza en los combustibles: diésel subirá $91,5 y gasolinas $41,3 este jueves

La Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) confirmó un nuevo y fuerte incremento en los precios de los combustibles, el cual comenzará a regir a contar de este jueves 22 de octubre en todo el país.

Según detalló el organismo, las gasolinas de 93 y 97 octanos registrarán una subida de $41,3 por litro, mientras que el diésel experimentará la mayor alza del informe, aumentando $91,5 por litro. Asimismo, la parafina (kerosene) subirá $24,8 por litro y el gas licuado de petróleo (GLP) de uso vehicular lo hará en $13,9 por litro.

Con este ajuste, los carburantes anotan su quinta alza consecutiva, empujados por la presión del mercado internacional en la Costa del Golfo de EE.UU., el valor del dólar y los parámetros del Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (MEPCO).