La Universidad de Magallanes lanza su proceso de matrícula de carreras técnicas para la Admisión 2027

La Universidad de Magallanes (UMAG), a través de su Dirección General de Acceso y Formación Continua, dio inicio oficial a la feria de “Lanzamiento de Matrículas de Carreras Técnicas”, un espacio diseñado para ofrecer a las y los jóvenes de la región una alternativa concreta de educación superior, desarrollo de competencias y continuidad de sus proyectos de vida.

Esta iniciativa busca responder directamente a las necesidades formativas presentes en el territorio magallánico y a las crecientes exigencias del mercado laboral regional.

Oferta académica y oportunidades con sello universitario

Durante el evento de apertura, Andrea, representante de la Dirección General de Acceso y Formación Continua, detalló las características de este proceso enfocado en la Admisión 2027:

“Para nuestra Admisión 2027 de carreras técnicas tenemos toda nuestra oferta de 13 carreras en las distintas áreas del conocimiento. Iniciamos el período formal de matrícula tanto para estudiantes egresados de enseñanza media como para quienes cursan cuarto año medio, quienes pueden hacer una pre-matrícula. Estamos con matrícula a costo cero, lo que representa una gran posibilidad para quienes deseen estudiar con el sello universitario que nos caracteriza. Un estudiante de carrera técnica en la UMAG cuenta con los mismos derechos y ocupaciones que un estudiante de carrera profesional. Disponemos de 323 vacantes repartidas entre Punta Arenas y Puerto Natales”.

Testimonios de los futuros estudiantes

La feria contó con una concurrida asistencia de jóvenes de diversos establecimientos educacionales de la zona, quienes destacaron el impacto de este tipo de instancias para definir su futuro académico sin depender exclusivamente del puntaje PAES:

Matías Benjamín Ruiz Fúnica , estudiante de la especialidad de Telecomunicaciones en el Colegio Don Bosco, formalizó su matrícula en la carrera de Técnico Superior en Sistemas Computacionales : “Me llamaron la atención materias como programación y mantenimiento de equipos informáticos. En el futuro quiero trabajar como técnico en soporte. Este año me decidí porque me gustaba mucho la informática y quise empezar con este técnico”.

Alan Soto, estudiante de Mecánica Industrial en el Instituto Don Bosco, optó por la carrera de Mecánica Industrial en la UMAG: “Me siento bastante cómodo con los horarios que presentan y porque tengo un sueño relacionado con la mecánica industrial. El hecho de que no te pidan rendir la PAES como requisito obligatorio me resulta bastante cómodo y me quita una gran presión al no depender de un puntaje para entrar a la carrera que quiero”.

Con este lanzamiento, la Universidad de Magallanes reafirma su compromiso con el desarrollo regional, abriendo puertas accesibles y de calidad para que las nuevas generaciones adquieran competencias clave en su propio territorio.