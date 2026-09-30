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Sernapesca e Inmar incautan 4,5 kilómetros de redes ilegalmente usadas para la pesca de centolla en Punta Arenas

El hallazgo se concretó durante una fiscalización marítima a una embarcación en la capital regional. Las autoridades recordaron que las redes centolleras están estrictamente prohibidas por causar graves daños al ecosistema y a la fauna marina.

Periodista Web
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En el marco de las fiscalizaciones permanentes para resguardar la sustentabilidad de las pesquerías australes, el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca), en un trabajo conjunto con la Armada de Chile, logró la incautación de un masivo cargamento de redes ilegales destinadas a la captura de centolla en la comuna de Punta Arenas.

El operativo se llevó a cabo tras abordar una embarcación que aparentaba realizar sus faenas cumpliendo la normativa, manteniendo únicamente las trampas o jaulas autorizadas a la vista sobre la borda. Sin embargo, tras la revisión exhaustiva del habitáculo y la bodega, los fiscalizadores descubrieron 23 sacos ocultos que contenían un total de 4,5 kilómetros de redes centolleras, procediendo a su requisa inmediata y citando al armador ante el Juzgado Civil de Punta Arenas.

Protección del ecosistema marino

La directora regional de Sernapesca en Magallanes, Ximena Gallardo, remarcó la gravedad de esta infracción y el impacto medioambiental que provoca el uso de este tipo de aparejos prohibidos por la legislación pesquera: “Las redes centolleras están prohibidas y generan un grave daño al ecosistema, no solo porque son un arte poco selectivo para las centollas, sino porque, además, son un riesgo constante para el tránsito de grandes cetáceos”, explicó la autoridad.

Desde la institución reiteraron que la extracción de la centolla en la Región de Magallanes debe realizarse de forma exclusiva mediante jaulas. Asimismo, recordaron que las hembras del recurso se encuentran bajo veda biológica permanente —debiendo ser devueltas al mar si caen en las trampas— y que está estrictamente prohibido el procesamiento o faenamiento del crustáceo a bordo de las embarcaciones.

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