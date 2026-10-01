Fiscalía abre nueva causa por robo con homicidio contra uno de los presuntos responsables de asesinato en la población Silva Henríquez

Una nueva polémica judicial se vive en el Juzgado de Garantía de Punta Arenas por el homicidio de Sergio Mansilla Rebolledo, ocurrido el 29 de marzo en la población Cardenal Raúl Silva Henríquez. Aunque la investigación original contra dos adolescentes de 16 y 17 años ya está cerrada y acusada por homicidio simple, la Fiscalía inició un segundo proceso penal para imputar el delito de robo con homicidio, sosteniendo que la víctima sufrió la sustracción de su teléfono celular.

Frente a este nuevo requerimiento, el defensor penal público Paulo González rechazó la acción del ente persecutor, tildándola de improcedente. El abogado sostuvo que las normas procesales prohíben investigar o juzgar a una persona dos veces por idénticos hechos, advirtiendo que mantener dos causas paralelas sobre el mismo evento atenta contra el debido proceso y podría derivar en sentencias contradictorias.

Ante la oposición de la defensa, el tribunal agendó una audiencia de urgencia para resolver la procedencia legal de la solicitud de la Fiscalía o decretar el sobreseimiento definitivo de este nuevo expediente. Mientras tanto, los dos jóvenes se mantienen en internación provisoria a la espera de la audiencia de preparación de juicio oral correspondiente a la causa inicial.