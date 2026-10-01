ESCUCHA RADIO EL PINGÜINO

PINGÜINO TV
AVISOS ECONÓMICOS
Fiscalía abre nueva causa por robo con homicidio contra uno de los presuntos responsables de asesinato en la población Silva Henríquez Octogenario enfrenta juicio oral por abuso sexual infantil en Punta Arenas Punta Arenas: Amplían detención de hombre que mató a exconviviente de su pareja tras violenta irrupción Sernapesca e Inmar incautan 4,5 kilómetros de redes ilegalmente usadas para la pesca de centolla en Punta Arenas
> Tribunales

Punta Arenas: Amplían detención de hombre que mató a exconviviente de su pareja tras violenta irrupción

Un sujeto de 40 años falleció tras ingresar armado a una vivienda en el sector Río de la Mano. El tribunal aplazó la audiencia a la espera de la autopsia y peritajes clave, mientras la defensa invoca legítima defensa.

Fernando Cumare
Fernando Cumare

Un grave incidente registrado en la calle Capitán Ramón Serrano, en Punta Arenas, terminó con un hombre de 40 años fallecido luego de irrumpir de forma violenta en el inmueble de su expareja. Al ingresar armado tras forzar una ventana, el sujeto se enfrentó con el actual conviviente de la mujer, quien logró reducirlo en el lugar.

Pese a los esfuerzos de reanimación prestados por el SAMU, se confirmó el deceso del agresor en el mismo domicilio. Por su parte, la actual pareja de la mujer resultó con diversas heridas cortantes y debió ser intervenido quirúrgicamente en el Hospital Clínico de Magallanes.

En la audiencia de control, la Fiscalía solicitó la ampliación de la detención del imputado a la espera del informe del Servicio Médico Legal y la toma de declaraciones. En tanto, la Defensoría Penal Pública sostuvo que los hechos responden a una acción de legítima defensa, recordando que el fallecido ya registraba una formalización previa por un ataque similar con machetes en la misma vivienda ocurrido solo diez días antes.

Contenido relacionado
Envíanos tu denuncia o información AVISOS ECONÓMICOS