Punta Arenas: Amplían detención de hombre que mató a exconviviente de su pareja tras violenta irrupción

Un grave incidente registrado en la calle Capitán Ramón Serrano, en Punta Arenas, terminó con un hombre de 40 años fallecido luego de irrumpir de forma violenta en el inmueble de su expareja. Al ingresar armado tras forzar una ventana, el sujeto se enfrentó con el actual conviviente de la mujer, quien logró reducirlo en el lugar.

Pese a los esfuerzos de reanimación prestados por el SAMU, se confirmó el deceso del agresor en el mismo domicilio. Por su parte, la actual pareja de la mujer resultó con diversas heridas cortantes y debió ser intervenido quirúrgicamente en el Hospital Clínico de Magallanes.

En la audiencia de control, la Fiscalía solicitó la ampliación de la detención del imputado a la espera del informe del Servicio Médico Legal y la toma de declaraciones. En tanto, la Defensoría Penal Pública sostuvo que los hechos responden a una acción de legítima defensa, recordando que el fallecido ya registraba una formalización previa por un ataque similar con machetes en la misma vivienda ocurrido solo diez días antes.