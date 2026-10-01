Octogenario enfrenta juicio oral por abuso sexual infantil en Punta Arenas

El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Punta Arenas inició el juicio en contra de un hombre de 86 años, acusado como autor del delito de abuso sexual impropio en grado de consumado cometido contra una menor de edad en la capital de la Región de Magallanes.

De acuerdo con la acusación del Ministerio Público, los hechos ocurrieron entre los años 2013 y 2015 en un inmueble de calle Tucapel. En dicho periodo, el imputado arrendaba una habitación en la vivienda de la abuela de la víctima y aprovechó esa cercanía para agredir a la niña, quien en ese entonces tenía entre 5 y 6 años.

Las agresiones salieron a la luz el 17 de abril de 2018, cuando la víctima enfrentó al sujeto tras un nuevo intento de acercamiento en el patio de la casa, lo que derivó en una discusión familiar y la posterior denuncia formal.

El fiscal Fernando Dobson explicó que el proceso judicial sufrió retrasos debido a que el imputado se mantuvo durante varios años en situación de rebeldía, lo que impidió concretar el juicio oral programado inicialmente para el año pasado.

Por estos hechos, la Fiscalía solicita una condena de 5 años y un día de presidio mayor en su grado mínimo para el acusado.