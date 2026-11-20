Durante su estadía en la comuna de Punta Arenas, la autoridad visitó diversos establecimientos educacionales para conocer el trabajo de las escuelas municipales deportivas, instancia donde se imparten talleres de judo, levantamiento de pesas, taekwondo y boxeo. Posteriormente, se trasladó hasta el Centro Elige Vivir Sano para compartir con deportistas y usuarios de distintas edades.
“Ha sido una visita muy completa en que he podido ver distintas alternativas para el deporte que hay en la Región de Magallanes y la Antártica Chilena, en específico en la comuna de Punta Arenas”, señaló el ministro Riveros, destacando cómo el recinto integra todo el ciclo de vida en torno a la actividad física. En ese contexto, subrayó tanto la formación de nuevos talentos —como un joven judoca de siete años que proyecta el reconocido prestigio regional en esa disciplina— como el trabajo de acondicionamiento físico y baile entretenido orientado a la motricidad de las personas mayores.
Avance del Polideportivo Antártico
En materia de infraestructura, el titular de la cartera confirmó el avance del futuro Polideportivo Antártico, un proyecto que calificó como un anhelo histórico para la región y que cuenta con el respaldo de diversas autoridades.
Según explicó el secretario de Estado, la iniciativa contempla una superficie cercana a los 20.000 metros cuadrados destinados al deporte y una capacidad para más de 5.000 personas. Tras haber obtenido su Recomendación Satisfactoria (RS), el proyecto ingresa ahora a su etapa de diseño con miras a su futura materialización.
Descentralización del deporte
Finalmente, el ministro Riveros enfatizó que el fortalecimiento de la infraestructura y las condiciones para los atletas de regiones constituye un eje central de su gestión.
“Uno de los mandatos que me dio el presidente Kast fue precisamente el descentralizar el deporte, llevar las condiciones y capacidades para los deportistas de nuestras regiones, y en eso estamos trabajando y empujando tanto por el lado del Ministerio como por el lado del IND”, concluyó la autoridad.