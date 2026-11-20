Más de 100 viviendas quedaron sin suministro eléctrico en el sector Leñadura de Punta Arenas, luego de que un automóvil chocara contra un poste a la altura del kilómetro 9,4 de la Ruta 9 Sur.

De acuerdo con los antecedentes preliminares del procedimiento, el impacto provocó daños en la infraestructura del tendido eléctrico e interrumpió el servicio en el sector sur de la comuna.

Pese a la fuerza de la colisión, no se reportaron personas lesionadas ni detenidas tras el accidente. En tanto, se informó que las labores técnicas para reparar la estructura y normalizar el suministro eléctrico tardarán más de cuatro horas.