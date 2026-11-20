El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Punta Arenas comunicó este viernes la sentencia definitiva contra dos adolescentes declarados culpables del homicidio simple de Sergio Esteban Mancilla Reiñanco. El ataque con armas cortopunzantes ocurrió el 29 de marzo de este año en la plaza de la población Silva Henríquez.

Para el primer condenado, los magistrados fijaron una pena única de cinco años de internación en régimen cerrado con programa de reinserción social, unificando este crimen con delitos anteriores como robo, amenazas y porte de arma.

El segundo joven recibió tres años de libertad asistida especial. Según explicó la fiscal Wendoline Acuña, el tribunal consideró su irreprochable conducta anterior, su colaboración en la investigación y el haberse entregado y confesado ante la policía.

Al obtener una sanción en libertad, la defensa solicitó revisar su internación provisoria. El tribunal decretó su salida del centro cerrado y la sustituyó por arresto domiciliario total mientras el fallo queda ejecutoriado. El defensor penal juvenil, Paulo González Sánchez, sostuvo que mantenerlo privado de libertad carecía de proporción y destacó que la ley busca la reinserción social del menor.