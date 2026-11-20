Personal de la Sección de Investigación Policial (SIP) de la Primera Comisaría de Carabineros detuvo esta mañana en la comuna de San Gregorio a un sujeto sindicado como el presunto autor del asalto a una botillería ocurrido hace unos días en el sector sur de Punta Arenas.

El delito afectó al local comercial “La Paraguaya”, ubicado en Avenida Martínez de Aldunate, en pleno Barrio 18, desde donde el individuo sustrajo una suma de dinero en efectivo antes de huir del lugar.

Tras el atraco, efectivos policiales desarrollaron diversas diligencias y peritajes que permitieron situar al sospechoso en San Gregorio, comuna donde mantenía su residencia y donde finalmente se concretó su aprehensión.

De acuerdo con los antecedentes reunidos por Carabineros, el detenido también estaría vinculado a un segundo robo cometido en Punta Arenas, hecho que forma parte de la investigación en curso. El imputado pasará a control de detención y formalización ante el tribunal correspondiente durante la jornada de este sábado.