El Club de Leones Cruz del Sur, la Corporación de Rehabilitación y BancoEstado realizaron este viernes 20 de noviembre el llamado oficial a colaborar en las Jornadas por la Rehabilitación en Magallanes 2026, campaña que este año aspira a alcanzar una recaudación de $1.500 millones.

Desde el frontis de la sucursal central frente a la Plaza de Armas de Punta Arenas, las instituciones resaltaron el despliegue territorial de la obra en la región, marcado por la próxima inauguración de la nueva sede en la Provincia Antártica.

Horarios extendidos y canales de aporte

Para facilitar las donaciones de la comunidad, BancoEstado dispuso la apertura en horario extendido de todas sus sucursales en Magallanes —Punta Arenas, Puerto Natales, Porvenir, 18 de Septiembre y el Mall—, atendiendo este viernes hasta las 20:00 horas y el sábado de 10:00 a 14:00 horas, además de habilitar cajas auxiliares en el Centro de Rehabilitación.

“Todos los canales digitales del banco están disponibles. Tenemos página web, nuestra app con un ícono especial para hacer aportes y más de 600 Cajas Vecinas en la región”, detalló Loreto Alarcón, gerenta de sucursales de BancoEstado.

La meta de los $1.500 millones

Desde el Club de Leones Cruz del Sur expresaron su confianza en superar el monto reunido en la edición anterior de la cruzada solidaria.

“Siempre se dice que no hay meta, pero realmente en nuestro corazón y como magallánicos sí tenemos una: superar los 1.350 millones del año pasado. Meto las manos al fuego que vamos a llegar a los 1.500 millones, y ojalá Dios así lo permita”, afirmó Nibaldo Álamos, integrante de la organización.