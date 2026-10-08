Mujer da a luz al interior de un vehículo antes de llegar al Hospital Clínico de Magallanes en Punta Arenas

Una emotiva e imprevista urgencia se registró durante la mañana de este jueves en Punta Arenas, luego de que una mujer de 40 años diera a luz al interior de un vehículo particular en momentos en que era trasladada a toda prisa hacia el Hospital Clínico de Magallanes.

Pese a la premura del viaje, la recién nacida nació antes de concretar el arribo al centro asistencial. A su llegada, el personal de salud activó de inmediato los protocolos de recepción para partos extrahospitalarios, ingresando a la lactante al área asistencial para sus primeras evaluaciones médicas.

Atención inmediata y buen estado de salud

El médico jefe de la Unidad de Emergencia del Hospital Clínico Magallanes, doctor José Ignacio Íñigos, confirmó que la bebé llegó ya nacida y fue atendida de forma expedita por los funcionarios de turno: “Tuvo un parto extrahospitalario, fue asistida por el equipo de urgencia, ingresó al box de reanimación de la unidad y no traía ninguna complicación”, precisó el profesional.

Posteriormente, la recién nacida fue derivada a los equipos especializados de pediatría y matronería para los chequeos de rigor, constatándose que tanto la madre como su hija se encuentran en óptimas condiciones de salud. Desde el recinto médico indicaron que los antecedentes del embarazo serán revisados en el historial clínico para precisar las semanas de gestación y detalles del alumbramiento.