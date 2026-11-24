El ministro de la Corte Suprema Arturo Prado Puga inició este martes 24 de noviembre su visita anual a la jurisdicción de la Corte de Apelaciones de Punta Arenas, con el fin de fiscalizar la labor jurisdiccional y la atención a los usuarios en Magallanes.

La agenda comenzó en el tribunal de alzada, donde se reunió con su presidente, Juan Villa Martínez, el pleno de ministros y el fiscal judicial, además de recibir saludos de autoridades del sistema penal y gremios del Poder Judicial.

Tras la cita, el magistrado explicó que regresó a la zona “para revisar la actividad jurisdiccional tanto en la Corte de Apelaciones como en los juzgados de instancia, y ver los movimientos de los procesos, las audiencias y la forma en que se está impartiendo justicia”.

Durante la semana, Prado recorrerá los juzgados de Letras, Familia, Garantía y Laboral de Punta Arenas, junto con el Juzgado de Competencia Común de Cabo de Hornos. Sus actividades en la región concluirán este viernes 28 en el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal.