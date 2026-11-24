Una fiscalización multisectorial se llevó a cabo a bordo del Antarctic Endeavor, buque factoría de bandera chilena dedicado a la captura de recursos pelágicos, durante su recalada en Punta Arenas. El operativo reunió a equipos del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca), el Servicio Nacional de Aduanas y la Seremi de Economía de Magallanes.

En el procedimiento participaron inspectores de las áreas de Pesquería e Inocuidad y Certificación de Sernapesca, quienes verificaron las condiciones generales de la nave y el cumplimiento de la Resolución Exenta N° 56, dictada el 13 de noviembre de 2026. Dicha normativa establece el procedimiento oficial para certificar el desembarque de recursos pelágicos y las maniobras de trasbordo en alta mar.

Durante la revisión técnica, los fiscalizadores comprobaron el funcionamiento del posicionador satelital y la operatividad de las cámaras de monitoreo a bordo. Estos equipos forman parte del sistema de fiscalización remota en tiempo real implementado por Sernapesca durante 2026, mecanismo diseñado para supervisar los trasbordos de carga pesquera y agilizar los procesos de exportación directamente en alta mar.

La directora regional de Sernapesca en Magallanes, Ximena Gallardo, explicó el alcance de este modelo de control: “Este moderno sistema de fiscalización remota busca optimizar los recursos del Estado destinado al control pesquero. Este tipo de embarcaciones operan en zonas muy alejadas, lo que dificulta mantener un control presencial permanente. Sin embargo, contamos con herramientas que nos permiten realizar controles remotos a través del posicionador satelital y las cámaras a bordo”.

La autoridad regional agregó que la vigilancia tecnológica se complementa con inspecciones físicas en puerto: “Esto es complementado con fiscalizaciones presenciales cuando estas naves recalan en Punta Arenas, donde verificamos no solo el funcionamiento de estos sistemas de monitoreo, sino que, además, las condiciones sanitarias de la embarcación”.

Además de exigir el cumplimiento de la legislación pesquera nacional, Sernapesca fiscaliza que la flota respete las medidas internacionales de conservación establecidas por la Comisión para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos (CCAMLR).