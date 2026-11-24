Un amplio despliegue preventivo ejecutado por Carabineros durante la mañana de este lunes en Punta Arenas finalizó con 14 infracciones cursadas y el retiro de circulación de dos vehículos.

El procedimiento se desarrolló en distintos sectores estratégicos de la capital regional e incluyó un total de 127 controles de identidad y 108 fiscalizaciones vehiculares.

Según el balance entregado por la policía uniformada, de las multas aplicadas en la vía pública, ocho corresponden a faltas a la Ley de Tránsito y seis a infracciones a la Ley de Alcoholes.

Para cubrir de manera simultánea diversos puntos de la comuna, el servicio integró personal de la Primera Comisaría de Punta Arenas, junto a unidades especializadas de la Quinta Comisaría de Control de Orden Público (COP), la Sección Centauro y la Sección de Encargo y Búsqueda de Personas y Vehículos (SEBV).

En el inicio de la jornada participó el seremi de Seguridad Pública, Ronald López, quien acompañó a los efectivos antes del despliegue y valoró el trabajo policial en el resguardo del orden público en la región.

Desde Carabineros indicaron que este tipo de patrullajes focalizados y controles continuarán realizándose de forma aleatoria y sorpresiva en distintos barrios de Punta Arenas, especialmente en sectores con alta afluencia de público y flujo vehicular.