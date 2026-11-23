El Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) de Magallanes presentó una denuncia ante el Ministerio Público tras confirmarse el hallazgo de dos ejemplares de canquén colorado (Chloephaga rubidiceps) con fracturas de ala provocadas por impactos de proyectiles.

La acción busca que se investigue el origen del ataque y se determinen las responsabilidades penales correspondientes, considerando que esta ave silvestre se encuentra protegida por la Ley de Caza N° 19.473, normativa que prohíbe estrictamente su caza y captura. El hecho ocurre además en pleno período de nidificación y crianza, una etapa crítica para la supervivencia de la especie.

Tras recibir la alerta de personas y organizaciones dedicadas al estudio de la fauna local, funcionarios del organismo intensificaron los patrullajes preventivos en el Monumento Natural Canquén Colorado y sectores aledaños. Durante dichas inspecciones se contabilizó la presencia de al menos 12 ejemplares, sin detectar nuevas aves heridas, muertas o indicios de caza ilegal en el área revisada.

Coordinación interinstitucional y resguardo estival

Para ampliar la vigilancia en terreno, el SAG articuló medidas preventivas junto a Carabineros, la Corporación Nacional Forestal (CONAF) y representantes de la Fundación Rewilding Chile, apuntando a agilizar la detección y denuncia de eventuales delitos ambientales.

De cara al aumento de paseos, campamentos y actividades recreativas durante los meses de verano, la autoridad sanitaria y agrícola llamó a los visitantes a mantener distancia de las aves, respetar las zonas delimitadas y evitar cualquier intervención que altere sus ciclos naturales.

El organismo reiteró también el llamado a la tenencia responsable de mascotas, advirtiendo que los perros sin supervisión en áreas de nidificación representan una amenaza directa para los huevos, crías y ejemplares adultos debido a persecuciones o destrucción de nidos.