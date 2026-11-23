Un hombre resultó con múltiples lesiones tras ser atropellado y sufrir el robo de su teléfono celular durante la noche de este lunes, luego de verse involucrado en una colisión en el sector surponiente de Punta Arenas.

El incidente se registró en la intersección de Avenida Circunvalación Ramón Cañas con calle Cerro Mirador. Según el relato entregado por la pareja del afectado, ambos transitaban por el lugar cuando su automóvil fue impactado por un vehículo marca Mazda de color blanco, cuyo conductor huyó sin detenerse.

Frente a la fuga, el conductor afectado descendió de su vehículo con la intención de interceptar al responsable. En ese instante, el individuo del automóvil blanco le sustrajo su teléfono celular y lo atropelló, escapando en dirección desconocida sin prestar auxilio.

Tras recibirse la alerta de emergencia, personal del Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU) acudió al sitio del suceso con una ambulancia de atención avanzada. Los equipos de salud estabilizaron al herido en el lugar y lo trasladaron a un centro asistencial, donde se confirmó que se encuentra fuera de riesgo vital.

En tanto, funcionarios de Carabineros adoptaron el procedimiento policial y tomaron declaración a los afectados, logrando obtener la patente y las características del vehículo involucrado para desarrollar las diligencias que permitan ubicar al responsable.