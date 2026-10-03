Municipio de Punta Arenas mantiene despliegue de turnos diurnos y nocturnos por emergencia de lluvias

La Municipalidad de Punta Arenas entregó un nuevo reporte sobre las acciones operativas desplegadas ante la contingencia por las intensas precipitaciones registrado en la comuna, confirmando que se mantendrá el trabajo en terreno tanto de día como de noche.

La directora de Gestión del Riesgo de Desastres municipal, Sonia Vargas, explicó que, si bien el caudal del Río de las Minas ha mostrado un descenso paulatino, diversos sectores periurbanos y rurales continúan presentando anegamientos y complicaciones en la conectividad vial.

“Nos hemos mantenido durante toda la madrugada desde que comenzó la alerta preventiva y la Alerta Roja, la cual aún se mantiene. Si bien ha bajado la intensidad del Río de las Minas, también hemos tenido afectaciones en otros puntos”, detalló la autoridad municipal, precisando que las cuadrillas trabajan intensamente en Llau Llau, Llau Llau Bajo, Pampa Redonda y Ojo Bueno.

Trabajos de conectividad y registro de agua caída

Uno de los puntos prioritarios abordados con maquinaria pesada fue el sector de Monteverde, lugar donde se canalizaron los flujos de agua para devolver la conectividad a las familias del sector, mientras que en Ojo Bueno se ejecutan labores de despeje en esteros y cauces desbordados.

Respecto a las mediciones pluviométricas, Vargas informó que la estación de monitoreo Padre Hurtado registró un acumulado de 43 milímetros de agua caída, cifra que podría incrementarse levemente hacia las próximas jornadas con chubascos y lloviznas de menor intensidad.

Desde el municipio reafirmaron que las cuadrillas y el personal de emergencia mantendrán turnos rotativos las 24 horas del día mientras se mantenga la contingencia meteorológica en la capital regional.