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Municipio realizó operativo de limpieza ante adversas condiciones meteorológicas de últimas horas

Las labores realizadas por el Departamento de Operaciones abarcaron la hijuela utilizada por el Club de Huasos, el cierre perimetral del vertedero y el borde del río Porvenir, sectores donde se acumularon bolsas y residuos producto de las condiciones climáticas.

Jesus Nieves
Jesus Nieves

Funcionarios del Departamento de Operaciones de la Municipalidad de Porvenir realizaron labores de limpieza en el sector del vertedero, tras las condiciones meteorológicas registradas durante las últimas jornadas, que provocaron la dispersión de una importante cantidad de bolsas y residuos.
Los trabajos se concentraron especialmente en la hijuela ubicada a un costado del vertedero, terreno utilizado por el Club de Huasos. Debido al cambio en la dirección del viento, una gran cantidad de bolsas llegó hasta este sector, por lo que se procedió a su retiro y a la limpieza del lugar.
Asimismo, se efectuaron labores en el cierre perimetral del vertedero, retirando los residuos acumulados y despejando el entorno.
El operativo también se extendió hasta el borde del Río Porvenir, donde personal del Departamento de Operaciones retiró bolsas y otros residuos.
Estas acciones buscan mantener en mejores condiciones el entorno del vertedero y los sectores aledaños, contribuyendo al cuidado y limpieza de los espacios de la comuna.

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