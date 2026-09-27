Obispado de Magallanes rinde homenaje a comunidades y civiles por su destacada labor pastoral y social

Al término de la tradicional misa dominical celebrada en el Santuario María Auxiliadora, el obispo de la Diócesis de Magallanes, Óscar Blanco, encabezó una emotiva ceremonia de reconocimiento para resaltar la loable labor que ejercen decenas de civiles al servicio de la comunidad a través de diversas agrupaciones pastorales.

Durante el encuentro, la autoridad eclesiástica valoró la constante entrega social, el acompañamiento familiar y la preservación de las tradiciones locales que lideran diariamente hombres y mujeres en distintas comunas de la región.

Reconocimientos a la labor comunitaria

Entre los galardonados de la jornada destacaron representantes de diversas parroquias y movimientos:

Comunidad EPE (Puerto Natales): Representada por su coordinador Arnaldo Montenegro , la agrupación de Encuentro de Padres en el Espíritu de la Parroquia María Auxiliadora cuenta con 12 años de trayectoria (fundada en 2014) y reúne a 27 padres activos. Junto con sus talleres de crecimiento espiritual —guiados por el diácono Belarmino Oyarzo y el párroco Juan Solís—, la agrupación destaca por su apoyo social: desde el año 2020 autogestionan y entregan semanalmente almuerzos solidarios para adultos mayores y personas vulnerables de Natales. “Es un premio que recibimos con mucha humildad y que nos motiva a seguir trabajando por nuestra comunidad” , expresó Montenegro.

Matrimonio Ojeda-Rosales (Punta Arenas): El matrimonio compuesto por Edgardo Ojeda y María Cristina Rosales fue homenajeado por su trayectoria de servicio en la Parroquia Santa Teresa de Los Andes. Su labor abarca los ministerios de la comunión y la palabra, la catequesis, y el liderazgo diocesano en la Renovación Carismática. “Es una gracia de Dios; le doy gracias por este regalo por tanto tiempo trabajando en esta Iglesia. Seguiremos aportando a la comunidad magallánica” , afirmó Edgardo Ojeda.

Comunidad Jesús Nazareno (Punta Arenas): José Tacul, patrón de la comunidad, fue distinguido por su constante trabajo en el mantenimiento del santuario, su labor comunitaria y su valioso aporte cultural como acordeonista y músico tradicional. “Es importante para uno dar todos los días la labor con los hermanos”, destacó Tacul.

Un pilar de apoyo en la Región de Magallanes

La distinción otorgada por el Obispado busca visibilizar el trabajo desinteresado y voluntario que sostienen las comunidades en la región, reafirmando el compromiso de la Iglesia Católica local con el bienestar social, la formación humana y la solidaridad territorial.