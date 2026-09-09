Sector turístico de Magallanes proyecta temporada estival impulsado por el turismo internacional y el inicio de la época de cruceros

Con el arribo de la primera nave a Punta Arenas en septiembre, el rubro turístico magallánico comienza a recibir a los miles de viajeros que recorrerán la región en los próximos meses.

La llegada del primer gran crucero a Punta Arenas marca formalmente el arranque de la temporada alta en la Región de Magallanes. Con el Parque Nacional Torres del Paine como principal polo de atracción, el gremio turístico local se prepara para atender una intensa demanda, apoyada fuertemente por los viajeros internacionales.

Los números de la temporada

De acuerdo con las estimaciones de la asociación gremial Austro Chile:

170.000 pasajeros llegarán por vía marítima a la región.

158 cruceros recalarán en los puertos magallánicos durante el periodo estival.

Aunque estas cifras muestran un ajuste respecto a registros anteriores (donde se alcanzaron 182 naves), el sector mira con optimismo el comportamiento de las reservas.







Diagnóstico del sector y oportunidades

Daniela Torres, presidenta de Austro Chile, advirtió sobre la necesidad de monitorear la evolución del mercado nacional, el cual muestra descensos cercanos al 20% a nivel país en comparación con el año anterior, sumado a un nivel de pernoctaciones locales que aún no recupera los márgenes previos a la pandemia.