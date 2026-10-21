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Sernapesca y la Armada despliegan intenso operativo de fiscalización

Durante cuatro días de navegación por zonas aisladas, las autoridades inspeccionaron 17 embarcaciones, destacando un 100% de cumplimiento normativo en las artes de pesca y tallas mínimas requeridas.

Periodista Web 3
Periodista Web 3

Un exhaustivo operativo de fiscalización marítima llevaron a cabo de manera conjunta el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca) y la Armada de Chile en las turbulentas aguas del sur de la Región de Magallanes.
La patrulla se desplegó a bordo de la Lancha de Servicios Generales (LSG) Alacalufe, navegando por puntos estratégicos y de difícil acceso como el Canal Ballenero, el Canal Beagle, las Islas Wollaston y el Seno de Año Nuevo, con la misión de controlar y resguardar la sustentabilidad del recurso centolla.

Durante los cuatro días que duró la navegación, los inspectores y el personal naval lograron controlar un total de 14 embarcaciones extractivas y 3 lanchas comercializadoras. En el proceso de inspección, el personal fiscalizador revisó exhaustivamente los permisos de pesca de las naves, el estado de las capturas almacenadas tanto en cubierta como en bodegas, el correcto empleo de las trampas, la carnada autorizada y el funcionamiento de los sistemas de posicionamiento satelital en las naves de mayor calado.

La directora regional de Sernapesca Magallanes, Ximena Gallardo, valoró los resultados del procedimiento: “El objetivo de este operativo, en el que navegamos 680 millas logrando llegar a zonas muy aisladas, fue velar por el cumplimiento de la normativa que regula la actividad pesquera. Tuvo foco en el uso exclusivo de trampas y la captura de ejemplares machos sobre la talla mínima. Queremos destacar el cumplimiento normativo por parte de los agentes fiscalizados, ya que no detectamos ninguna falta”, afirmó la autoridad, agradeciendo además el respaldo de la Armada.
Desde el organismo recordaron a la comunidad marítima que el uso de redes para extraer centolla y el procesamiento a bordo están estrictamente prohibidos por ley.

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