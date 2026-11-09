Transportistas de Magallanes se unen a paro nacional y exigen al Gobierno congelar el precio de los combustibles

El presidente de UTRAMAG y director nacional de la Confederación Centro Sur, Jaime Cárdenas, viajó este lunes a la capital para integrarse a la mesa negociadora formal, advirtiendo sobre las graves consecuencias que las alzas sostenidas tienen para una zona extrema y aislada como la Patagonia.

El peso del aislamiento austral y un petitorio sin respuesta

La decisión de movilizar a las bases regionales —que articulan un flujo de aproximadamente 140 camiones diarios en Magallanes— busca presionar por soluciones concretas frente a una crisis tarifaria insostenible.

“Estamos unidos de Arica a Magallanes”, enfatizó Cárdenas, destacando el trabajo conjunto con la Confederación Fuerza del Norte y otras agrupaciones a lo largo del país.

El malestar del gremio austral tiene un historial de meses de inacción estatal. Según detalló el dirigente, el pasado 8 de abril se reunieron con las autoridades pertinentes para entregar un petitorio de 11 puntos a mediano y largo plazo, donde ya se alertaba sobre la urgencia del alza de los combustibles y los altos costos de la logística hacia Magallanes. “Lamentablemente, hasta el día de hoy no tenemos ningún tipo de respuesta por parte del gobierno”, sentenció.

Las demandas clave: Congelamiento e Impuesto Específico

El núcleo de la movilización se estructura sobre tres ejes principales. El de carácter inmediato y más urgente es el congelamiento de los combustibles y la búsqueda de una fórmula para reducir su costo.

En esta línea, UTRAMAG plantea una revisión profunda al Impuesto Específico a los Combustibles. La propuesta del gremio exige que este gravamen se aplique a otros sectores altamente extractivos y logísticos:

Navieras

Aerolíneas

Empresas mineras

El líder de UTRAMAG argumentó que el sector del transporte terrestre asume un tributo que hoy carece de sentido. Cárdenas recordó que este impuesto nació en 1985 con el objetivo de reconstruir carreteras tras el terremoto, una justificación que considera caduca debido a que “las carreteras ya fueron hechas, rehechas y están privatizadas”.

Próximos pasos en La Moneda

Durante la jornada de este martes, la directiva nacional del gremio, con la presencia de Jaime Cárdenas en representación de Magallanes, espera ser recibida en el Palacio de La Moneda. De las respuestas y tratativas que se den en esta instancia dependerá la continuidad o el repliegue de esta paralización.

La movilización mantiene en alerta a la cadena de abastecimiento de la zona austral, evidenciando una vez más el frágil equilibrio logístico que sostiene a la Patagonia chilena y la necesidad de políticas públicas que reconozcan su condición geográfica extrema.