Más de 5 años de cárcel para mujer que perpetró violentos asaltos a tienda The North Face en Punta Arenas

A una pena efectiva de 5 años y un día de presidio mayor en su grado mínimo fue sentenciada Camila Andrea Saldivia Flández, tras ser declarada culpable de dos delitos de robo con intimidación en la céntrica tienda The North Face de Punta Arenas. La resolución judicial sumó además una condena de 61 días de presidio y una multa de 2 UTM por el delito consumado de receptación.

Las penas privativas de libertad deberán cumplirse de manera sucesiva en recinto penitenciario, reconociéndosele a su favor un total de 476 días de abono por el tiempo que ha permanecido bajo custodia cautelar, actualmente en el Centro Penitenciario de Valdivia. En la audiencia de lectura de sentencia se ordenó también el ingreso de su huella genética al Registro Nacional de Condenados a través de Gendarmería de Chile.

La condena pone término a la causa mediante un procedimiento abreviado entre el Ministerio Público y la defensa. Los atracos ocurrieron los días 7 y 9 de junio de 2025 en el local de calle Bories N°887, donde la mujer intimidó a las dependientes asegurando estar armada para sustraer chaquetas y especies avaluadas en más de cuatro millones de pesos.

Diligencias policiales posteriores permitieron además incautar vestuario deportivo sustraído en otros locales de Zona Franca y del centro comercial Espacio Urbano Pionero, hecho que fundamentó la sanción accesoria por receptación.