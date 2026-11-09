Condenan en Punta Arenas a sujeto por agredir a su madre adulta mayor: arriesga cárcel efectiva

El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Punta Arenas dictó un veredicto condenatorio en contra de un hombre acusado de agredir violentamente a su madre, una adulta mayor de más de 60 años, en un caso de violencia intrafamiliar ocurrido en abril de 2025 al interior de un domicilio de la capital regional.

De acuerdo con los antecedentes expuestos en el juicio, el individuo atacó a la víctima mediante golpes de puño y elementos contundentes, ocasionándole múltiples lesiones y una fractura costal.

Tras la deliberación del tribunal, los magistrados determinaron recalificar la acusación inicial de lesiones graves al tipo penal de lesiones menos graves. Sin perjuicio de esta modificación, el Ministerio Público solicita una condena de hasta tres años de presidio.

La fiscal del caso, Carla Uribe, confirmó que la pena solicitada deberá cumplirse de manera efectiva tras las rejas, debido a que el condenado cuenta con un prontuario previo que le impide optar a beneficios o penas sustitutivas en libertad.

La sentencia definitiva y la pena exacta serán comunicadas en la audiencia de lectura de fallo fijada por el tribunal el próximo 19 de noviembre a las 13.15 horas.