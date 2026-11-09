Condenan a 3 años de cárcel a recluso que intentó sobornar a gendarme en Punta Arenas

El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Punta Arenas condenó a 3 años y un día de presidio efectivo a Jonathan Daniel Briones Orellana como autor del delito consumado de cohecho. Además, se le impuso el pago de una multa de 500 mil pesos.

El hecho ocurrió el 17 de septiembre de 2025 en el Hospital Regional de Magallanes, recinto al que el imputado fue trasladado de urgencia tras atentar contra su vida en su celda. En el lugar, mientras pedía ir al baño, ofreció medio millón de pesos al gendarme que lo custodiaba a cambio de ingresar un teléfono celular al centro penitenciario. El uniformado rechazó la propuesta en el acto y formalizó la denuncia.

Durante el juicio, los magistrados desestimaron las alegaciones de la defensa sobre un presunto hostigamiento penitenciario y un supuesto consumo de fármacos, apoyándose en los informes médicos de urgencia que acreditaron que el reo se encontraba lúcido y orientado.

Debido a que Briones ya purga una condena de 15 años y un día por homicidio, el tribunal descartó conceder penas sustitutivas, por lo que cumplirá este nuevo castigo de forma efectiva tras las rejas.