Conductor ebrio y drogado chocó patrulla municipal en Punta Arenas: quedó con arresto nocturno

Un conductor fue formalizado en el Juzgado de Garantía de Punta Arenas tras protagonizar una persecución vehicular, chocar una patrulla de Seguridad Pública e intentar escapar a pie por el centro de la ciudad. El tribunal decretó en su contra la medida cautelar de arresto domiciliario nocturno.

El hecho comenzó frente al Club K, en calle Bories, cuando inspectores municipales intentaron fiscalizar un automóvil que circulaba sin documentación al día y con su chofer sin licencia de conducir. El hombre aceleró intempestivamente para eludir el control, impactó de lleno a la patrulla municipal y escapó del lugar, iniciándose un seguimiento que concluyó en Capitán Pérez de Arce con Avenida España.

En dicha intersección, el conductor abandonó el automóvil para huir a pie, pero fue interceptado y retenido a los pocos metros por funcionarios municipales, quienes luego lo entregaron a Carabineros.

El director de Seguridad Pública Municipal, Carlos Sanhueza, detalló la captura: “Al momento de hacer la fiscalización, este conductor se da a la fuga, pasa a dañar las camionetas municipales y se inicia un seguimiento. El sujeto huye corriendo y personal municipal sale a interceptarlo para luego entregarlo a Carabineros”.

Los exámenes toxicológicos confirmaron que el detenido manejaba bajo la influencia del alcohol y de sustancias psicotrópicas. Además, mantenía antecedentes policiales previos y una cautelar anterior que estaba incumpliendo.

La resolución judicial provocó la molestia del alcalde Claudio Radonich, quien cuestionó que no se dictara prisión preventiva: “Estaba curado, sin licencia y con el auto sin papeles. Menos mal que lo paramos, pero estas personas son un peligro para la comunidad. Lamento que no haya quedado en prisión como correspondía; uno pide coherencia y que estén en la cárcel”.

Pese a los antecedentes expuestos y los daños provocados a los vehículos municipales, la jueza fijó solo la reclusión nocturna durante el tiempo que dure la investigación.