Tras una década de espera: inician las obras del nuevo cuartel de la Segunda Compañía de Bomberos en Punta Arenas

El viento helado que desciende por la pampa y cruza el entramado urbano del sector sur de Punta Arenas fue testigo de un hito largamente postergado para la seguridad ciudadana y la memoria bomberil de Magallanes. En la intersección de calle Ancud con Manuel Rodríguez, en el corazón de la población Archipiélago de Chiloé, comenzaron oficialmente las faenas de construcción del nuevo cuartel de la Segunda Compañía de Bomberos «Bomba Chile», un proyecto emblemático que salda una deuda de 14 años y dotará de un recinto de estándar moderno al área de mayor expansión habitacional de la comuna.

La iniciativa, financiada por el Gobierno Regional a través del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), representa una inversión pública de 2.840 millones de pesos. Su ejecución técnica está a cargo de la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas (MOP) y fue adjudicada a la empresa Sociedad Constructora y Representaciones AES Limitada, estableciendo un plazo de faenas de 450 días corridos con entrega proyectada para el 7 de enero de 2028.

Respuesta operativa frente a la expansión de la ciudad

La relocalización y reposición total de esta unidad voluntaria responde a la urgencia de reequilibrar la capacidad de respuesta frente a siniestros y emergencias estructurales en un territorio que ha experimentado una densificación demográfica sin precedentes hacia el sur.

Durante el inicio de los trabajos en terreno, el subsecretario de Obras Públicas, Nicolás Balmaceda, relevó el sentido de justicia territorial que encierra la obra:

«Este es un anhelo tras la destrucción del segundo cuartel hace tantos años atrás con la inundación. Hacía falta una obra para poder responder a la emergencia, especialmente en el sector sur de Punta Arenas. Por lo tanto, esta colaboración del Gobierno Regional con la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas lo que hace es traer mayor seguridad y poder cumplir con algo que era muy esperado para los vecinos».

Por su parte, el gobernador regional de Magallanes y de la Antártica Chilena, Jorge Flies, puso el acento en la generosidad institucional del cuerpo bomberil al migrar desde el damero fundacional hacia los barrios que demandan mayor resguardo: