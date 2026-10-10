UMAG realizó primera ceremonia de investidura de estudiantes de Medicina

La Universidad de Magallanes (UMAG), realizó la primera Ceremonia de Investidura de la carrera de Medicina, instancia que marcó el ingreso formal de 45 estudiantes de tercer año a una nueva etapa de su formación profesional: el aprendizaje en campos clínicos.

La ceremonia, desarrollada en el auditorio del Centro Asistencial Docente e Investigación (CADI UMAG), contó con la participación de autoridades universitarias, académicas, y familiares de los estudiantes, simboliza el tránsito desde la formación preclínica hacia las actividades hospitalarias, donde las y los estudiantes comenzarán a vincular sus conocimientos con la atención de pacientes y el trabajo de los equipos de salud.

La vicepresidenta del Centro de Estudiantes de Medicina, Paz Jaque, dijo que la ceremonia constituyó un momento significativo para la carrera.

“Esto es un hito, ya que es la primera vez que se realiza la investidura a nivel carrera. La idea principalmente por la que el Centro de Estudiantes impulsó esto es para que quede para las posteriores generaciones y se simbolice este compromiso con el hospital y con la atención con el paciente”, señaló.

Por su parte, el director de la Escuela de Medicina UMAG, Mario Mayanz, explicó que el ingreso al campo clínico representa uno de los momentos más relevantes de la formación médica. “Esta es una ceremonia muy importante, ya que el momento que vamos a celebrar hoy día es probablemente de los momentos que más recordamos todos los médicos y que tiene que ver con la investidura y el ingreso al campo clínico. El ingreso al campo clínico ya marca el inicio de las actividades formales dentro del hospital en relación con los equipos de salud y en relación directa con nuestros tutores y nuestros pacientes”, sostuvo.