Comité Operativo de Porvenir pone acento en prevención y cobertura de sectores rurales y periurbanos

En Porvenir la primera sesión del Comité Operativo de Seguridad, con el propósito de fortalecer la seguridad pública y avanzar en un trabajo coordinado entre las instituciones responsables de la prevención.

La reunión marcó la instalación formal de una mesa de trabajo integrada por la Ilustre Municipalidad de Porvenir, Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones (PDI) y el Ministerio Público, organismos que buscarán desarrollar acciones conjuntas para responder de manera más efectiva a las necesidades de seguridad de la comuna.

El nuevo comité tendrá un enfoque operativo, orientado a transformar los lineamientos del Plan Comunal de Seguridad Pública en medidas concretas de prevención y fiscalización.

Entre sus principales tareas se contempla la coordinación de patrullajes preventivos, la identificación de sectores prioritarios, el fortalecimiento de las fiscalizaciones y la planificación de acciones destinadas a prevenir delitos contra la propiedad, incivilidades y situaciones de riesgo para la comunidad.

Uno de los aspectos relevantes de esta nueva instancia será considerar las particularidades territoriales de la comuna, incluyendo el radio urbano, Bahía Chilota y los sectores periurbanos y rurales, donde las distancias y condiciones de conectividad representan desafíos para las labores preventivas.

En este contexto, el trabajo conjunto permitirá orientar de mejor manera los recursos humanos, tecnológicos y logísticos disponibles, priorizando los lugares que requieran mayor presencia preventiva.