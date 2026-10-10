Bombas alemanas de todo Chile se reúnen en Punta Arenas para masiva convención nacional

Punta Arenas se convirtió en el punto de encuentro del bomberismo confederado del país al recibir la 54.ª Convención Nacional de Compañías Chileno-Alemanas de Bomberos de Chile. El evento reúne a cerca de 200 voluntarios provenientes de 20 delegaciones distribuidas desde Iquique hasta la Patagonia.

El hito inaugural se desarrolló en el centro de la capital regional con un masivo desfile frente a la Plaza de Armas Benjamín Muñoz Gamero, acompañado por la Banda Instrumental de la V División del Ejército y el despliegue de unidades operativas de rescate.

Anfitriones y presencia nacional

La organización de esta cita recayó en la 3.ª Compañía “Bomba Alemana” de Punta Arenas, unidad con 125 años de historia especializada en rescate vehicular e incendios estructurales.

Luis Rigo-Righi Auber, presidente de la Confederación de Compañías Chileno-Alemanas, destacó la representatividad y el trabajo de la red: “Somos 20 compañías de Iquique a Punta Arenas y la segunda institución organizada de bomberos más grande de Chile, con cerca de 1.600 voluntarios”. Asimismo, remarcó la constante formación de sus filas a través de pasantías anuales de capacitación en Berlín y Fráncfort.

Por su parte, el director de la compañía anfitriona, Eric Aravena Bustamante, y el director de la 15.ª Compañía de Santiago, Sebastián de la Carrera, valoraron la recepción en Magallanes y el retorno del encuentro a la “compañía alemana más austral del mundo” tras más de una década.

La convención se extenderá durante todo el fin de semana con jornadas de perfeccionamiento técnico, actividades institucionales y recorridos culturales en la zona austral.