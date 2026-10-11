Detienen en Punta Arenas a sujeto que ingresó por el balcón a la casa de su expareja tras salir de la cárcel

Un operativo policial desarrollado en el sector sur de Punta Arenas culminó con la detención en flagrancia de un hombre que ingresó de manera ilegal a la vivienda de su exconviviente durante la madrugada.

El hecho se registró a eso de las 01:30 horas en un inmueble del pasaje Neftalí Caravantes, cuando la residente percibió ruidos en el segundo piso. Al subir a revisar, encontró al individuo en una de las habitaciones, quien habría accedido a la propiedad tras trepar por la estructura del balcón.

A pesar de las constantes exigencias para que abandonara la casa, el sujeto se negó a retirarse. Ante la negativa, la víctima alertó de inmediato a Carabineros, quienes se presentaron en el lugar y constataron la presencia del agresor desde el exterior, concretando su arresto a las 02:32 horas.

Cargos por desacato y violación de morada

Durante la audiencia de control en el Juzgado de Garantía de Punta Arenas, la Fiscalía formalizó al imputado por los delitos de violación de morada y desacato en contexto de violencia intrafamiliar.

Según los antecedentes expuestos por el Ministerio Público, el imputado registraba condenas anteriores por delitos similares en contra de la misma víctima y había cumplido recientemente una pena privativa de libertad. Tras ingresar al domicilio, quebrantó una prohibición de acercamiento vigente.

Debido al alto nivel de riesgo determinado por las pautas de evaluación, el tribunal decretó la medida cautelar de arresto domiciliario nocturno, prohibición absoluta de contacto con la víctima y fijó un plazo de 50 días para el desarrollo de la investigación.