XXI Rally Karukinka arrancó en Cerro Sombrero conectando a Chile y Argentina en Tierra del Fuego

Con la participación de tripulaciones chileno-argentinas y un renovado entusiasmo motor, este sábado 10 de octubre arrancó oficialmente la XXI versión del Rally Karukinka, emblemática prueba del automovilismo austral que conecta las comunas de Primavera y Porvenir en la Isla Grande de Tierra del Fuego.

La jornada sabatina comenzó con las pruebas clasificatorias, donde midieron tiempos 17 binomios, para luego trasladarse al centro cívico de Cerro Sombrero, escenario de la tradicional largada simbólica. En la cita, la alcaldesa de Primavera, Karina Fernández Marín, fue la encargada de dar la partida a las máquinas, marcando además el inicio del programa oficial de festejos conmemorativos por el aniversario de la Ilustre Municipalidad de Primavera.

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Despliegue operativo y etapas decisivas

El certamen es organizado por la Asociación ADELFA y cuenta con un amplio dispositivo de seguridad en ruta coordinado junto a Carabineros de Chile, la Brigada de Bomberos de Cerro Sombrero, la Mutual de Seguridad y la Brigada de Respuesta a Emergencias Industriales (BREI) de ENAP Magallanes.

El trazado de la competencia contempló su primera etapa de velocidad este domingo a partir de las 09:00 horas, uniendo el tramo desde Cerro Sombrero hacia Porvenir. El cierre de esta vigésima primera edición está fijado con la segunda etapa a contar de las 14:00 horas, momento en que los vehículos emprenderán el retorno hacia Cerro Sombrero para la coronación de los ganadores por categoría, consolidando la integración deportiva de la provincia insular.