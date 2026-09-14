Vecinos del sector norte de Punta Arenas entregan carta al Serviu con más de 200 firmas para exigir pavimentación de accesos

Representantes de diversos conjuntos habitacionales del sector norte y periurbano de Punta Arenas, junto al concejal José Becerra, ingresaron este martes una carta formal en la Oficina de Partes del Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena.

La misiva, respaldada por más de 200 firmas de los propios habitantes, busca exigir una solución definitiva a la falta de pavimentación en los accesos y calles interiores que conectan a estos barrios con avenidas principales como Circunvalación.

Un problema diario que se agrava en invierno

La falta de pavimentación en vías de acceso afecta directamente la conectividad de cientos de familias que habitan en viviendas impulsadas por programas del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu).

Según explicaron los dirigentes, durante las épocas de lluvia y nieve las calles sufren un severo deterioro, provocando que vehículos queden varados en panne, complicando el paso de la locomoción colectiva y dificultando la llegada de servicios de urgencia, dada la cercanía con el Hospital Clínico.

Patricia Muñoz, integrante de la directiva del Condominio Los Flamencos I, detalló las complejas situaciones que enfrentan a diario:

“Hemos tenido varios problemas con el tránsito para ir a tomar la locomoción; los autos han quedado parados o en panne. En el condominio hay una gran cantidad de adultos mayores y niños que van a la escuela. En caso de emergencia tampoco podríamos acceder tan fácilmente hacia el hospital, sobre todo en días de mucha lluvia y nieve. Por eso tomamos la decisión entre los vecinos de organizarnos y reunir todas las firmas posibles”, señaló Muñoz.

Además, la dirigenta alertó que la situación se volverá aún más crítica a corto plazo: “En un par de meses más se entregará la segunda etapa del condominio, por lo que va a llegar más gente todavía a vivir al sector”.

“Faltan estándares mínimos de infraestructura”

Por su parte, el concejal José Becerra acompañó la acción de los vecinos y remarcó la urgencia de que el organismo estatal responda e implemente proyectos viales en sectores en expansión como Los Flamencos, Enrique Abello, Manuel Aguilar y General del Canto.