Imputado por robo de cremas y destrozos en farmacia quedó en libertad

La Fiscalía formalizó a un sujeto tras protagonizar un hurto y posteriores destrozos en una sucursal de la farmacia Cruz Verde. Según los antecedentes expuestos en el Juzgado de Garantía, el individuo sustrajo tres cremas avaluadas en más de 71 mil pesos y, al ser descubierto por los trabajadores, huyó del lugar lanzando piedras contra la fachada del establecimiento.
El ataque provocó la rotura de un ventanal de vidrio mampara y daños en la estructura del local, cuyos destrozos fueron calculados en $200.000. Ante estos hechos, el Ministerio Público presentó un requerimiento verbal en procedimiento simplificado por los delitos consumados de hurto y daños simples.
Durante la audiencia, la Fiscalía expuso las penas solicitadas —que suman hasta 400 días de presidio más multas— junto a una propuesta de rebaja en caso de aceptación de cargos. Sin embargo, al no concretarse un cierre anticipado en esta primera instancia, el proceso continuará su tramitación legal.
El tribunal fijó la audiencia de preparación para el próximo 27 de noviembre a las 09:30 horas. A petición de la Defensoría Penal Pública, la sede judicial citará a los representantes de la farmacia afectada para explorar la posibilidad de llegar a un acuerdo reparatorio que ponga fin a la causa.