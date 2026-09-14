Veredicto condenatorio contra mujer que intentó ingresar más de cuatro kilos de cocaína a Punta Arenas

El Juzgado de Garantía de Punta Arenas dictó un veredicto condenatorio en contra de la ciudadana venezolana identificada como Yesenia Raquel Hernández Ortiz, tras aceptar su responsabilidad en el delito consumado de tráfico ilícito de drogas mediante un procedimiento abreviado.

El hecho se registró durante una fiscalización de rutina de la Brigada Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado (Brianco) de la PDI en el Aeropuerto Carlos Ibáñez del Campo, cuando la mujer arribó en un vuelo comercial procedente de Santiago. En el lugar, un can adiestrado detectó la presencia de sustancias ilícitas en su cuerpo.

Posteriormente, los detectives comprobaron que la imputada transportaba seis bloques de clorhidrato de cocaína ocultos en una faja adosada al abdomen. La prueba de campo confirmó que el cargamento arrojó un peso bruto superior a los 4,1 kilos, valorados en más de 80 millones de pesos en el mercado informal (equivalente a más de 4.100 dosis). Además, se le incautaron $35.000 en efectivo y un teléfono celular.

Tras el acuerdo alcanzado en el procedimiento abreviado, la Fiscalía solicitó una pena de seis años de presidio mayor en su grado mínimo y el pago de una multa de 40 UTM. La lectura de la sentencia definitiva fue fijada por el tribunal para el próximo 16 de septiembre.