Dos menores lesionados dejó una colisión ocurrida en la intersección de avenida Independencia con calle José Nogueira

Dos menores de edad resultaron con lesiones de diversa consideración tras verse involucrados en un accidente de tránsito registrado en la intersección de avenida Independencia con calle José Nogueira, en Punta Arenas.

Tras la colisión entre los vehículos involucrados, personal del Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU) se desplazó rápidamente al lugar para brindar los primeros auxilios a los lesionados y coordinar su posterior traslado hasta el centro de salud correspondiente.

En el sitio del suceso, inspectores de Seguridad Municipal asumieron el resguardo del perímetro y la regulación del tránsito vehicular a la espera de la llegada de efectivos de Carabineros de Chile, quienes quedaron a cargo de adoptar el procedimiento de rigor y determinar las causas de la colisión.