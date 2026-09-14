Interno muere tras intentar fugarse disfrazado de gendarme desde la cárcel de Talca

Un intento de fuga terminó en tragedia durante la noche de este domingo en el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Talca, luego de que un interno falleciera tras ser alcanzado por disparos perimetrales efectuados por funcionarios de Gendarmería.

Según los antecedentes preliminares del caso, el recluso intentó concretar su huida vistiendo indumentaria similar a la de un funcionario de Gendarmería para pasar desapercibido. En medio del operativo de escape, el individuo escaló uno de los muros perimetrales del recinto carcelario, el cual posee una altura aproximada de 8 metros.

Investigación a cargo de la Fiscalía

Al percatarse de la maniobra en la zona de seguridad, el personal de guardia hizo uso de sus armas de servicio para neutralizar la fuga, impactando al reo con al menos dos proyectiles.

Pese a que el interno fue socorrido de inmediato y trasladado hasta un centro asistencial de la ciudad, falleció minutos más tarde debido a la gravedad de sus lesiones. Todos los antecedentes del procedimiento y las pericias balísticas quedaron a disposición del Ministerio Público para instruir las diligencias correspondientes que aclaren las circunstancias del hecho.