Banda magallánica RAMENAMI representará a la región en el festival Punk al Parke de Colombia

La música independiente de Magallanes sumará presencia internacional con la confirmación de la banda local RAMENAMI en el cartel oficial del festival Punk al Parke 2026. El evento se desarrollará entre el 13 y el 16 de noviembre en Bogotá, Colombia, reuniendo a referentes del circuito independiente latinoamericano.

Formada en 2012 en Punta Arenas, la agrupación está integrada por Simón Iglesias (voz y bajo), Ariel Pérez (guitarra y coros) y Andreas Cortés (batería). Con más de una década de trabajo, el grupo consolidó un sello bajo la etiqueta de “Ruido Austral”, vertiente que combina la energía clásica del punk rock con temáticas centradas en el aislamiento geográfico y la vida en la zona austral.

El viaje al extranjero ocurre tras el lanzamiento de su EP THE END!?, trabajo que fue incorporado al catálogo País de Músicos del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de Chile, distinción institucional que respaldó la proyección técnica y autoral de la banda.

En suelo colombiano, el elenco magallánico registrará parte de su obra en formato físico: participarán con un tema en el CD compilado oficial del festival, el cual será editado y distribuido internacionalmente por el sello Life of Strife Productions.

Para financiar los costos del traslado desde la Patagonia, los músicos articularon un modelo de autogestión complementado con el apoyo de la producción del festival bogotano. Durante las jornadas de viaje y concierto, el conjunto grabará un registro audiovisual en formato 4K para documentar la experiencia y difundir la identidad cultural de Magallanes en el exterior.