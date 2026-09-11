Internos del Complejo Penitenciario de Punta Arenas se certifican como agentes “Gatekeeper” para la prevención del suicidio

En el marco del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, el Complejo Penitenciario de Punta Arenas concretó una inédita jornada de formación de Monitores “Gatekeeper”, certificando a personas privadas de libertad pertenecientes a diversos módulos del establecimiento para actuar como agentes de apoyo preventivo.

La iniciativa, impulsada por el Área Técnica del recinto, busca que los propios internos aprendan a identificar señales de alerta, cambios conductuales, aislamiento o expresiones de desesperanza en sus compañeros de pabellón. Al compartir la rutina diaria, los monitores actúan como un eslabón temprano para derivar a tiempo a quienes enfrentan crisis emocionales hacia los equipos psicoterapéuticos y profesionales de la institución.

Plan Piloto Local y cultura de salud mental

La formación de Gatekeepers constituye un pilar central del Plan Piloto Local de Prevención del Suicidio, programa que incluye también el seguimiento de casos de riesgo, la capacitación constante del personal de Gendarmería, el perfeccionamiento de protocolos de derivación y acciones de posvención frente a eventos críticos.

Desde el Área Técnica del penal destacaron que el objetivo de fondo es derribar estigmas y promover una cultura institucional donde solicitar ayuda sea visto como un acto de cuidado. La certificación de esta red de monitores consolida un trabajo coordinado entre funcionarios, profesionales y la población penal para resguardar la salud mental al interior del recinto.