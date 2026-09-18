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Más de 1.400 efectivos protagonizaron la tradicional Parada Militar de Fiestas Patrias en Punta Arenas

Las Fuerzas Armadas y de Orden rindiéron honores en la capital magallánica ante autoridades regionales y un masivo marco de público que acompañó la conmemoración de las Glorias del Ejército.

Periodista Web
Periodista Web

En el marco de las conmemoraciones oficiales de Fiestas Patrias, la ciudad de Punta Arenas fue escenario de la tradicional Parada Militar de Magallanes, acto solemne que contó con el despliegue de más de 1.400 efectivos pertenecientes al Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea y Carabineros de Chile.

La ceremonia oficial se desarrolló durante la mañana de este viernes 18 de septiembre, reuniendo a las principales autoridades regionales, comunales y de las Fuerzas Armadas, además de una nutrida concurrencia de familias magallánicas que se congregó en el sector para presenciar el paso de los escalafones militares.

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Homenaje a las Glorias del Ejército

Durante el desarrollo del acto, las delegaciones institucionales rindieron los honores correspondientes a la Patria, en una presentación marcada por impecables marcialidades y la presencia de unidades representativas de la zona austral.

El desfile consolidó uno de los hitos centrales del programa oficial de Fiestas Patrias en la región, permitiendo a la comunidad local ser parte activa del tributo a las Glorias del Ejército en una jornada impregnada de civismo, tradición e identidad patagónica.

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