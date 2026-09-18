Formalizan a sujeto por amenazar con disparar a niños y vecinos en sector sur de Punta Arenas

La Fiscalía formalizó una investigación penal por tres delitos consumados de amenazas en contra de Cristian Albar Santi Andrade, acusado de intimidar a menores de edad y adultos en el sector de calle Haydeé Arias Méndez, en Punta Arenas.

De acuerdo con los antecedentes presentados en la audiencia de control de detención, el imputado abordó agresivamente a un grupo de jóvenes que jugaba en la vía pública, lanzando insultos y amenazas de muerte que obligaron a los menores a refugiarse en sus casas. Al salir a verificar la situación, el padre de los niños fue encarado por el sujeto, quien advirtió con disparar a los menores si volvían a hacer ruidos cerca de su domicilio y amenazó con matarlo junto a su familia. Posteriormente, el hombre amedrentó a una vecina del sector para evitar que llamara a Carabineros.

El tribunal fijó un radio de exclusión de 100 metros respecto de las víctimas, prohibición de acercamiento y arraigo regional durante el proceso. La defensa planteó una propuesta de acuerdo reparatorio con un pago pecuniario, pero la falta de la conformidad de los afectados impidió concretar el cierre de la causa. El magistrado fijó un plazo de investigación de 70 días y citó a una nueva audiencia para el próximo 16 de noviembre.