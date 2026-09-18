Autoridades fiscalizan la Fonda Ceachei en el Gimnasio Sokol previa al arranque de Fiestas Patrias

A pocas horas de que arranquen los festejos de Fiestas Patrias, un despliegue de autoridades regionales llegó hasta las dependencias del Gimnasio Sokol en Punta Arenas para fiscalizar las instalaciones de la Fonda Ceachei, uno de los eventos oficiales autorizados en la capital magallánica.

El operativo contó con la participación de la Seremi de Salud, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), la Seremi de Energía y la Seremi de Gobierno. El director regional (s) de la SEC, Iván Mansilla, explicó que la revisión abarcó tableros eléctricos, cableado, luces de emergencia, extintores e instalaciones de gas para evitar emergencias por tendidos peligrosos. Por su parte, el seremi (s) de Salud, Eduardo Castillo, confirmó la inspección de vías de escape, servicios higiénicos y áreas de manipulación de alimentos, asegurando que las fiscalizaciones sanitarias continuarán durante todo el fin de semana largo.

Parrilla programática y aforo

Respecto al funcionamiento del evento, el organizador de la Fonda Ceachei, Gerardo Gallardo, detalló que el recinto operará durante tres noches consecutivas, desde las 21:00 hasta aproximadamente las 07:30 horas.

El espacio cuenta con dos pistas de baile, un área VIP, quincho de venta de alimentos y una parrilla artística que contempla bandas regionales, artistas de música urbana y la presentación estelar del grupo argentino Hierba Brava. Se proyecta una asistencia estimada de 1.800 personas por jornada, con entradas que parten desde los $15 mil y una oferta gastronómica centrada en empanadas, bebestibles y el tradicional terremoto.