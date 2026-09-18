Cogrid Regional coordina estrategia estival 2026-2027 y revisa proyectos preventivos para Magallanes

Con el objetivo de coordinar acciones estratégicas de mitigación y preparación ante los riesgos de la temporada estival 2026-2027, los 24 integrantes del Comité de Gestión del Riesgo de Desastres (Cogrid) Regional sostuvieron una sesión de trabajo en el Salón O’Higgins del Edificio Magallanes.

La instancia estuvo liderada por la delegada presidencial regional, Ericka Farías; el gobernador regional, Jorge Flies; y el director regional de Senapred, Juan Carlos Andrades. Durante la jornada se presentó formalmente la cartera de proyectos elaboada por los municipios magallánicos, los cuales avanzan hacia la votación del Cogrid para acceder al financiamiento del 2% del presupuesto de emergencia del Gobierno Regional (GORE).

Estrategia preventiva e incendios forestales

La delegada Ericka Farías destacó la importancia de anticipar escenarios de riesgo: “Analizamos el plan preventivo para los posibles incendios forestales y una importante cartera de proyectos que pudiesen servir a las comunas de nuestra región para prevenir eventos de la naturaleza que pongan en riesgo a la población”, sostuvo.

Por su parte, el director regional de Senapred, Juan Carlos Andrades, enfatizó que la articulación del sistema busca focalizar los esfuerzos en la principal amenaza del verano. “Estamos priorizando el combate contra incendios forestales y sometiendo a votación esta cartera al 2% del GORE para responder a los requerimientos de mitigación de nuestras municipalidades”, precisó.

Finalmente, el director regional de Conaf, John Revello, presentó el Plan Regional de Incendios Forestales e hizo un llamado directo al autocuidado, advirtiendo sobre el riesgo que genera la acumulación de vegetación seca e instando a la comunidad a evitar absolutamente el uso del fuego en áreas protegidas o espacios abiertos.