Punta Arenas: Denuncia de auxilio en la vía pública permitió descubrir un cultivo indoor de marihuana

Un llamado de emergencia al 133 alertó a Carabineros sobre una supuesta agresión sufrida por una mujer en la vía pública, en el sector de pasaje Punta Calén en Punta Arenas. Al acudir al lugar para verificar la situación e ingresar al inmueble con autorización del propietario, el personal policial descubrió una instalación no autorizada para la producción de cannabis.

En el segundo piso de la vivienda, los efectivos hallaron dos habitaciones acondicionadas como sistema de cultivo en interiores (indoor). Durante el registro, la policía incautó 19 maceteros con plantas de marihuana en desarrollo, material vegetal en proceso de secado, dosis a granel y balanzas de precisión. En total, el decomiso sumó casi un kilo de sustancia.

El fiscal Oliver Rammsy confirmó que el procedimiento se inició tras la alerta de vecinos y precisó que el recinto no contaba con los permisos de cultivo otorgados por el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG).

Tras la realización del control de detención en el Juzgado de Garantía de Punta Arenas, la justicia declaró ilegal la aprehensión de un segundo hombre que estaba de visita en la vivienda sin vínculo con la droga. En tanto, el dueño de casa, José Parancán Guerrero, fue formalizado por infracción a la Ley de Drogas y quedó sujeto a la medida cautelar de firma quincenal durante los 70 días fijados para la investigación.