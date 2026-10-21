Raíces Australes representó con gran éxito a Magallanes en encuentro internacional de danza en Argentina

El conjunto folclórico Raíces Australes de Punta Arenas concretó una destacada presentación en el 7° Encuentro Internacional de Danzas “Calafate Baila 2026”, certamen cultural desarrollado entre los días 16 y 18 de octubre en la ciudad argentina de El Calafate.

La delegación magallánica llevó la música y las tradiciones de la Patagonia chilena a la provincia de Santa Cruz, compartiendo escenario con diversas agrupaciones de la región en un evento que congregó a múltiples referentes de la danza continental.

Previo al viaje de la comitiva, representantes de la agrupación conversaron con el programa Tarde Libre de Pingüino Multimedia, donde abordaron los preparativos y desafíos logísticos del certamen transandino.

El evento, que tuvo como sede el Anfiteatro del Bosque, contó con la organización del Ballet La Gauchada y la Municipalidad de El Calafate, consolidándose como una plataforma clave para la preservación de la identidad cultural e intercambio bilateral. Tras el evento, la agrupación retornó a Punta Arenas para dar continuidad a su itinerario de presentaciones locales de fin de año.